Ликвидация обанкротившегося банка "Аркада" продлится три года - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка “Аркада”, которая продлится до 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка “Аркада”, которая продлится три года – с 25 сентября 2020 до 24 сентября 2023 включительно.

Отмечается, что уполномоченным лицом Фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка кроме полномочий по реализации активов банка, назначен ведущий специалист по вопросам ликвидации банков Луньо Илья Викторович сроком на три года.

В пресс-службе также отметили, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации в газете “Голос Украины” объявления об отзыве лицензии.

При этом удовлетворение требований кредиторов будет проводиться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации активов банка в очередности, предусмотренной законом “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Справка Finance.ua:

25 августа Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.

11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.

25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.

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