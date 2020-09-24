НБУ разделит финкомпании на четыре категории по степени риска

Национальный банк Украины планирует установить критерии, по которым оценивается степень риска участников рынка небанковских финансовых услуг. Установление критериев позволит определять периодичность проведения плановых инспекционных проверок небанковских учреждений.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Критериями оценки степени риска являются:
Каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев определяется и рассчитывается в зависимости от типа участника рынка: отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги по финансовому лизингу (лизингодателей), ломбардов.
Оценка осуществляется с использованием качественных и количественных показателей.
По результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).
НБУ относит участника рынка к одной из четырех групп согласно определенным критериям и с учетом видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей.
НБУ будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. Периодом оценки является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.
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