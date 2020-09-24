Только серия и номер паспорта: МВД запустило для водителей еще один онлайн-сервис

Главный сервисный центр МВД запустил для водителей очередной онлайн-сервис. Речь идет о проверке свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“На сайте появился еще один новый электронный сервис – «Проверка свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя». По функционалу он аналогичен сервису «Проверка водительского удостоверения» – в два клика позволяет по номеру и серии документа проверить факт его выдачи; просмотреть классы опасных веществ, разрешенных к перевозке водителю, определить допустимые виды перевозки этих веществ; убедиться, что документ не просроченный”, – сказано в сообщении.

Сервис доступен по ссылке.

Для кого будет актуален сервис:

для отечественных и иностранных работодателей, грузоотправителей и грузоперевозчиков – при найме водителя;

для соответствующих учреждений и компетентных иностранных органов – при оформлении согласительных документов на дорожную перевозку опасного груза;

для работников таможенной службы – при просмотре документов и тому подобное.

Для удобства пользования сервисом за пределами страны создана англоязычная версия.

Справка Finance.ua:

МВД Украины решило напомнить автомобилистам важные правила о водительском удостоверении. Отмечается, что забрать водительское удостоверение может только его владелец под личную подпись. Ни один другой человек не имеет на это права.

Забирать пластиковое удостоверения водителя можно в сервисных центрах МВД без очереди.