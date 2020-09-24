Злоумышленники взорвали банкомат ПриватБанка и похитили 1 млн грн

На Днепропетровщине четверо мужчин взорвали банкомат государственного ПриватБанка и похитили из него почти 1 млн грн.

По данным Национальной полиции, полиция Сумской области сообщила коллегам о подготовке преступной группы к подрыву банкомата в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Во время преследования и задержания преступники оказали сопротивление и протаранили автомобиль КОРД. Для остановки похитителей спецназовцы применили табельное оружие, заблокировали автомобиль, после чего задержали всех четверых участников преступления – трех жителей Сум и одного из Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

В ходе досмотра автомобиля преступников оперативники изъяли похищенные из банкомата кассеты с суммой около 1 миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Продолжается комплекс оперативных и следственных мероприятий для документирования данного преступления. Также задержанные проверяются на причастность к аналогичным фактам.