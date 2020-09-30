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Украина входит в пятерку стран, больше всего потребляющих сжиженный газ

Украина входит в пятерку стран, больше всего потребляющих сжиженный газ

Потребление сжиженного газа в Украине в 2020 году превысило 2 млн т. Таким образом Украина вошла в пятерку стран мира по этому показателю. «Консалтинговая компания А-95» сетует, что диспропорция в потреблении нефтепродуктов, может привести к упадку национальной нефтеперерабатывающей отрасли.

«Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, свыше 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. У них нет возможности продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически», – говорит директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его мнению, причина диспропорции в потреблении нефтепродуктов – несбалансированное налогообложение. Акциз на сжиженный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, – 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо – 139,5 евро/1000 л. Он считает, что такой перекос привел к деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом становится более привлекательным для потребителя.

Куюн приводит статистику, что с 2013-го по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива – на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%.

Консалтинговая компания видит решение в коррекции ставок акциза. По расчетам экспертов «Консалтинговой группы А-95», если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно составлять не менее 70-75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне, уверяют в компании.

«Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги», – заявили в «А-95».

Напомним, ежегодно Украина закупает топливо у других стран на общую сумму $5 млрд. В целом доля импортного топлива в национальной экономике составляет более 70%.

По материалам Mind
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