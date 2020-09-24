В Украине появится первый частный спиртзавод - Минэкономики

В Украине через месяц появится первый частный спиртзавод: на аукцион выставили первый лот – Немировский спиртзавод. Об этом написала в Facebook заместитель министра Минэкономики Светлана Панаиотоди.

“Первый частный спиртзавод появится в Украине через месяц. Объявлено проведение первого аукциона по продаже завода по производству спирта – 15 сентября ФГИУ выставил в электронной торговой системе “Prozorro.Продажи” первый лот – Немировский спиртзавод”, – написала Панаиотоди.

По ее словам, это первый важный шаг на пути к изменению спиртовой промышленности, ее демонополизации и приватизации предприятий по изготовлению спирта.

“Обратите внимание, что в соответствии с действующим законодательством, единственной возможностью стать участником рынка спирта в Украине до 1 июля 2021 года – является приобретение объекта спиртовой отрасли. Итак, ждем первые результаты”, – добавила она.