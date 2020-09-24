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"Роза Ветров" получила разрешение летать по маршруту Киев-Ужгород на неограниченный срок

"Роза Ветров" получила разрешение летать по маршруту Киев-Ужгород на неограниченный срок

Госавиаслужба Украины выдала «Розе Ветров» права на полеты на внутреннем маршруте Киев-Ужгород на неограниченный срок.

Об этом пишет avianews.com.

“Это предусмотрено приказом №1362, который глава регулятора Александр Бильчук подписал 23 сентября. Необходимые документы управление авиационных перевозок и международного сотрудничества Госавиаслужбы должно оформить в 5-дневный срок”, – отмечается в сообщении.

Частота рейсов:

  • авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой семь раз в неделю;
  • при необходимости компания сможет запросить большую частоту, поскольку внутренние рейсы сейчас не квотируются.

На данный момент «Роза Ветров» не продает билеты на рейсы Киев-Ужгород.

Как компания работает сейчас:

  • авиаперевозчик обслуживает сразу семь внутренних линий, которые связывают Киев со Львовом, Ивано-Франковском, Одессой, Николаевом, Днепром, Запорожьем и Харьковом;
  • минимальная цена авиабилета с учетом перевозки ручной клади и багажа – 830 грн в одну сторону.

Справка Finance.ua:

  • 24 сентября Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение, которое после его имплементации позволит задействовать заход на посадку по приборам в аэропорт Ужгорода и не будет требовать согласования со словацкой стороной по выполнению каждого рейса.
  • Это упростит для авиакомпаний ведение коммерческой деятельности и позволит уменьшить число задержек и отмен рейсов из-за плохих погодных условий.
  • Сейчас для полетов в Ужгород возможен только визуальный заход на посадку, для которого требуется хорошая видимость.

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По материалам Finance.UA
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