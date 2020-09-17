Отмена пенсионного сбора с покупки квартиры. Как теперь будут проходить сделки

Украинцы больше не будут платить 1% пенсионного сбора при покупке квартиры. Речь идет о тех, кто приобретает жилье впервые и тех, кто стоит в очереди на получение квартиры от государства.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 23 сентября.

Отныне нотариальное удостоверение договоров купли-продажи будет проводиться без подтверждающей справки об уплате пенсионного сбора, если покупатель подтвердит, что он не вступал ранее в право собственности на жилье, и в частности:

не покупал ранее квартиру;

не приватизировал ее;

не принимал в дар;

не унаследовал.

Еще от покупателя потребуется выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированных на нем прав собственности на жилье, а также справка с места жительства.

А в случае, если человек стоит в очереди на получение жилья – справка о том, что он стоит на учете граждан, которые требуют улучшения жилищных условий.

Как дела обстоят сейчас

Сегодня без уплаты покупателем 1% от цены дома или квартиры в Пенсионный фонд нотариус просто не заверит договор купли-продажи.

Одновременно с этим в законе “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” и Порядке №1740 прописано, что все граждане должны уплатить пенсионный сбор за исключением тех, кто осуществляет операции по покупке жилья впервые.

Таким образом, выходило так, что сбор нужно было платить всем, но некоторые потом могли истребовать его обратно в судебном порядке.

“В связи с отсутствием реестров, а также любых механизмов (способов) проверить, действительно ли покупается первая жилая недвижимость, сбор приходится платить каждому покупателю квартиры или дома. Сегодня покупатель жилья в любом случае должен уплатить указанный сбор, чтобы нотариус смог заверить соответствующее соглашение”, – отметил адвокат, CEO DreamDim и UrbanData Юрий Брыкайло.

Даже несмотря на то, что судебная практика в этом вопросе на стороне покупателя, на деле связываться с нашими судами хотелось далеко не всем, и многие просто “дарили” государству этот 1%. Или же вовсе не знали, что они могут требовать его обратно.

К тому же суды занимают довольно много времени, а если обращаться к адвокатам, то нужно будет оплатить их работу, и при этом нет 100% гарантии, что эти расходы будут компенсированы.

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