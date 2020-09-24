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Китайская Sinopharm заявила, что выпустит вакцину от COVID-19 уже к концу года

Китайская Sinopharm заявила, что выпустит вакцину от COVID-19 уже к концу года

Вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в продаже уже к концу 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор китайской фармацевтической компании Sinopharm Ян Сяомин, передает агентство China News.

«Я без маски, поэтому что 22 марта сделал прививку во время испытаний вакцины», – заявил он.

По его словам, испытания вакцины проходят успешнее, чем планировалось: почти завершена третья фаза клинических испытаний.

В то же время глава другой китайской фармацевтической компании SinoVac Инь Вэйдун заявил, что его вариант вакцины должен быть готов к началу 2021 года. По сообщению агентства Associated Press, компания планирует, что вакцина будет продаваться, в том числе в США. Инь Вэйдун лично участвовал в испытаниях.

Четыре китайских вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

По материалам Mind
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