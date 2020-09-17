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Гетманцев назвал две главные проблемы проекта госбюджета

Гетманцев назвал две главные проблемы проекта госбюджета

Народный депутат из фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев рассказал в эфире канала “Украина 24” о двух проблемах государственного бюджета на 2021 год.

“Если говорить о дефиците бюджета — он действительно большой, нас волнуют в этом дефиците источники покрытия. Если говорить не только о дефиците, но и обо всех займах в течение года, мы должны привлечь деньги на 4/5 за счет ОВГЗ, и мы, честно говоря, не видим таких источников в государстве, не видим такой ликвидности банковской системы, денег, которые могли бы покрыть дефицит. Это основной наш вопрос к Кабмину. Второй — на что он используется. Если он используется на развитие, поддержку промышленности, отраслей, которые должны быть авангардом развития экономики — не вопрос, это нормально. Если же дефицит используется на потребление или на погашение долга — это другой вопрос, нужен ли нам дефицит в таком объеме”, — сказал он.

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Также Гетманцев рассказал о процессе принятия госбюджета.

“Кабинет Министров и Министерство финансов не обязаны консультироваться с парламентом до внесения законопроекта в Верховную Раду, это их право, в прошлом году так и было. В этом году они решили готовить самостоятельно и поставить парламент перед фактом, это в пределах их компетенции и не является нарушением. Мы в первом чтении голосуем не за проект бюджета, как это бывает обычно, а за наши поправки и предложения к проекту закона о госбюджете. То есть мы даем поручение Кабмину учитывать наши поправки и предложения. Думаю, что 20 октября дадим Кабмину определенные поручения, учтет он их или нет — посмотрим дальше”, — сказал он.

По материалам Сегодня
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