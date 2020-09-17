ФГВФЛ продает активы 13 банков-банкротов на 897 млн грн

В течение текущей недели Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов тринадцати неплатежеспособных банков на общую сумму 897,46 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В течение текущей недели запланирован продажу активов 13-ти неплатежеспособных банков на общую сумму 897,46 млн грн.
В частности, выставляются основные средства ПАО «КБ Даниэль» на 11,07 млн грн, ПАО «Реал Банк» – на 3,68 млн грн, Банка «Форум» – на 4,2 млн грн, ПАО «Экспобанк» – на 0,23 млн грн, ПАО «Интеркредитбанк» – на 0,56 млн грн, ПАО «Банк Демарк» – 0,62 млн грн, Банк «Киевская Русь» – 1,06 млн грн, ПАО «Финансовая инициатива» – 2,33 млн грн.
Среди выставленных на продажу есть активы и права требования по кредитам ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 618,97 млн грн, ПАО КБ «Южкомбанк» – 86,31 млн грн, ПАО «Порто Франко» – 125,35 млн грн.
Кроме того, будут реализовываться права требования по кредитам выданным ПАО «Банк Золотые ворота» – на 38,07 млн грн, ПАО «Кредитпромбанк» – на 5 млн грн.
Согласно сообщению Фонда, на прошлой неделе сумма реализации активов одинадцати неплатежеспособных банков составляла более 36,27 млн грн.
В результате удалось реализовать основные средства ПАО «ЭРДЭ Банк» на 0,51 млн грн, ПАО «Брокбизнесбанк» – на 5,31 млн грн, Банка «Меркурий» – на 1,99 млн грн, ПАО КБ «Интербанк» – 0,19 млн грн, ПАО КБ «Южкомбанк» – 0,79 млн грн, ПАО КБ «Мелиор Банк» – на 0,04 млн грн, АО «Имэксбанк» – на 1,12 млн грн, АО «Грин Банк» – 0,08 млн грн.
Также были проданы права требования по кредитам выданным ПАО «Брокбизнесбанк» на 21,47 млн грн, ПАО «Порто Франко» – на 1,69 млн грн, АО «Грин Банк» – на 2,79 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4393 16
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 1216 6
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1250 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6578 3
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1728 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6578 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4393 16
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2274 1
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1728 3
Банкиры назвали факторы влияния на курс гривны осеньюВчера, 12:00 - 1395
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 919
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 604
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1534
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 860 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3369 10