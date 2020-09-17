ФГВФЛ продает активы 13 банков-банкротов на 897 млн грн

В течение текущей недели Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов тринадцати неплатежеспособных банков на общую сумму 897,46 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В течение текущей недели запланирован продажу активов 13-ти неплатежеспособных банков на общую сумму 897,46 млн грн.

В частности, выставляются основные средства ПАО «КБ Даниэль» на 11,07 млн грн, ПАО «Реал Банк» – на 3,68 млн грн, Банка «Форум» – на 4,2 млн грн, ПАО «Экспобанк» – на 0,23 млн грн, ПАО «Интеркредитбанк» – на 0,56 млн грн, ПАО «Банк Демарк» – 0,62 млн грн, Банк «Киевская Русь» – 1,06 млн грн, ПАО «Финансовая инициатива» – 2,33 млн грн.

Среди выставленных на продажу есть активы и права требования по кредитам ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 618,97 млн грн, ПАО КБ «Южкомбанк» – 86,31 млн грн, ПАО «Порто Франко» – 125,35 млн грн.

Кроме того, будут реализовываться права требования по кредитам выданным ПАО «Банк Золотые ворота» – на 38,07 млн грн, ПАО «Кредитпромбанк» – на 5 млн грн.

Согласно сообщению Фонда, на прошлой неделе сумма реализации активов одинадцати неплатежеспособных банков составляла более 36,27 млн грн.

В результате удалось реализовать основные средства ПАО «ЭРДЭ Банк» на 0,51 млн грн, ПАО «Брокбизнесбанк» – на 5,31 млн грн, Банка «Меркурий» – на 1,99 млн грн, ПАО КБ «Интербанк» – 0,19 млн грн, ПАО КБ «Южкомбанк» – 0,79 млн грн, ПАО КБ «Мелиор Банк» – на 0,04 млн грн, АО «Имэксбанк» – на 1,12 млн грн, АО «Грин Банк» – 0,08 млн грн.

Также были проданы права требования по кредитам выданным ПАО «Брокбизнесбанк» на 21,47 млн грн, ПАО «Порто Франко» – на 1,69 млн грн, АО «Грин Банк» – на 2,79 млн грн.