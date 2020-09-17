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Шмыгаль заявил, что кредиты под "5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

Шмыгаль заявил, что кредиты под "5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа “Доступные кредиты “5-7-9%” будет продлена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом он сообщил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC)

“Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продолжить программу, и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца — бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, на компенсацию процентных ставок по госпрограмме “Доступные кредиты 5-7-9%” в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Банки по итогам августа были готовы кредитовать население в среднем под 35,6% годовых, самые низкие ставки по новым кредитам в гривне – в столичном регионе.
  • Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Економічна Правда
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