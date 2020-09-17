Шмыгаль заявил, что кредиты под "5-7-9%" продолжат выдавать в 2021 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа “Доступные кредиты “5-7-9%” будет продлена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.
Об этом он сообщил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC)
“Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продолжить программу, и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца — бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования”, – отметил Шмыгаль.
Напомним, на компенсацию процентных ставок по госпрограмме “Доступные кредиты 5-7-9%” в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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