0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Intel получила лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei

Intel получила лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei

Ситуация с существующим запретом на передачу компании Huawei продуктов, в которых задействованы американские технологии, выглядит очень неопределённой. С одной стороны, нельзя передавать Huawei такие продукты, и многие партнёры прекратили отгружать китайскому гиганту свои чипы. С другой стороны, можно получить лицензию от Министерства торговли США и продолжать сотрудничество с Huawei. Хотя и в этом случае не всегда однозначно понятно, какие именно послабления предлагает такая лицензия.

Тем не менее, ситуация развивается и постепенно обрастает новыми подробностями.

Как сообщают осведомлённые источники, вслед за AMD лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei получила и компания Intel. Однако подробности пока не уточняются.

Кроме того, по заверениям Huawei, компания Qualcomm также ожидает получения аналогичной лицензии. Сразу же после её получения китайская компания сможет закупать у Qualcomm мобильные процессоры, так как она больше не может заказывать производство собственных чипсетов Kirin у контрактных производителей.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.