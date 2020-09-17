Intel получила лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei

Ситуация с существующим запретом на передачу компании Huawei продуктов, в которых задействованы американские технологии, выглядит очень неопределённой. С одной стороны, нельзя передавать Huawei такие продукты, и многие партнёры прекратили отгружать китайскому гиганту свои чипы. С другой стороны, можно получить лицензию от Министерства торговли США и продолжать сотрудничество с Huawei. Хотя и в этом случае не всегда однозначно понятно, какие именно послабления предлагает такая лицензия.
Тем не менее, ситуация развивается и постепенно обрастает новыми подробностями.
Как сообщают осведомлённые источники, вслед за AMD лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei получила и компания Intel. Однако подробности пока не уточняются.
Кроме того, по заверениям Huawei, компания Qualcomm также ожидает получения аналогичной лицензии. Сразу же после её получения китайская компания сможет закупать у Qualcomm мобильные процессоры, так как она больше не может заказывать производство собственных чипсетов Kirin у контрактных производителей.
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