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НБУ совместно с омбудсменом будут бороться с незаконными действиями коллекторов

НБУ совместно с омбудсменом будут бороться с незаконными действиями коллекторов

Меморандум о сотрудничестве между Национальным банком и Уполномоченным Верховной Рады по правам человека подписан 24 сентября. Одним из направлений совместной работы будет борьба с незаконными действиями коллекторских компаний.

Меморандум подписали глава НБУ Кирилл Шевченко и омбудсмен Людмила Денисова.

“Мы начинаем тесное сотрудничество и координацию наших действий с Уполномоченным Верховной Рады. Меморандум посвященный защите персональных данных финансовыми учреждениями. В эпоху диджитализации и активного развития онлайн-услуг защита персональных данных занимает критически важное место”, – отметил Шевченко.

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В свою очередь Денисова заявила, что сфера финансовых услуг в части коллекторской деятельности почти не урегулирована в законодательстве, это порождает нарушения прав людей.

Омбудсмен сообщила, что к ней поступают жалобы, среди которых 60% – сообщение о нарушении прав на приватность. “Коллекторские компании обрабатывают незаконно персональные данные этих людей, оказывают психологическое давление на должников и близких”, – сказала она.

По материалам РБК-Украина
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