Кабмин создал регулятора на рынке азартных игр и лотерей

Кабинет Министров Украины принял решение о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и положений вновь созданного органа.

Соответствующее постановление правительство приняло на внеочередном заседании 23 сентября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Для разработки подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для запуска Комиссии, была создана рабочая группа, которую возглавил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Создание регулятора является одним из требований закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который вступил в силу 13 августа 2020 года. Комиссия будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль деятельности участников рынка.

Отмечается, что деятельность комиссии позволит:

легализовать рынок азартных игр и создать прозрачные понятные условия для ведения бизнеса в этой сфере;

ограничить посещение игорных заведений лудоманами и запретить им участие в азартных играх;

получать дополнительные существенные поступления средств в государственный бюджет от продажи лицензий и осуществления деятельности в сфере азартных игр и лотерей.

Запустить работу комиссии правительство планирует в ноябре этого года.

Напомним, что 11 августа Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр. Ранее некоторые депутаты высказывали предположение, что в действующем виде закон будет ветирован Президентом и отправлен на дополнительное рассмотрение.