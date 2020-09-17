Крупнейший европейский оператор архивных услуг вышел на рынок Украины

Один из ведущих мировых экспертов в сегменте хранения и уничтожения информации — немецкая компания Reisswolf открыла свое представительство в Украине. Мощность первого архивного хранилища, которое расположено в Киеве, составляет 200 тыс. архивных коробов или около 3 тыс. тонн бумаги.
Помимо внеофисного хранения, Reisswolf Ukraine будет оказывать услуги архивной обработки, оцифровки, создания электронных архивов и конфиденциального уничтожения документов.
В компании подчеркнули, что у Reisswolf — наивысший стандарт конфиденциальности уничтожения данных. Безопасность хранения документации достигается 3-уровневой защитой и деперсонализацией коробов, когда идентификация происходит исключительно по штрих-кодам. Оцифрованные документы хранятся на серверах, расположенных на территории ЕС.
Ежегодно Reisswolf оцифровывает 60 млн страниц, архивирует 10 млн документов и уничтожает 105 тыс. тонн документов.
Reisswolf оценивает объем украинского рынка архивного хранения в 2 млн. коробов в год. При этом на сегодня в Украине только 10% компаний пользуются услугами архивного хранения. Тогда как в Европе эта цифра достигает 65-70%. Поэтому Reisswolf в ближайшие 5 лет планирует расширять свое присутствие и в других крупных городах Украины: Харькове, Одессе, Львове, Днепре.
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