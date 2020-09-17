Анна Меламед: 10 правил, которые помогут сохранить продуктивность вашего бизнеса на удаленной работе

Реалии таковы, что дистанционная работа – стала нормой. Осень и зима могут принести нам очередные ограничения. И многие из нас продолжат работу на дому.

Одни люди принимают изменения быстро и просто, другие протестуют и впадают в уныние. На данный момент отношение к удаленному формату работы разделилось 50 на 50 – кто-то полностью доволен ситуацией, а кому-то очень сложно.

Множество иллюзий о прелестях home office разбилось о реалии ненормированного рабочего дня и надоевших онлайн-встреч.

Что показала нам первая волна карантина, и с какими проблемами столкнулись сотрудники:

стерты границы между рабочим и личным пространством;

постоянное отвлечение на домашние дела;

сложно организовать четкий рабочий режим;

отсутствие физического общения с коллегами;

изменение форматов и процедур принятия решений;

необходимость освоения новых инструментов коммуникации;

гиподинамия (это патологическое состояние, которое развивается при значительном ограничении физической активности и приводит к нарушению функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного, респираторного тракта. – Ред.).

Как в этой ситуации сохранять продуктивность, мотивировать персонал и быстро перестроиться на новую модель работы?

1. Мы в Wise Energy Group, в первую очередь, рекомендуем всегда обсуждать с людьми потребности. Определите, какие новые задачи и вызовы появились у людей с переходом на удаленную работу. Что устраивает, а что мешает? Что бы хотели добавить, а чего предпочли бы избежать? Соберите информацию и внедрите изменения.

2. Коммуникации. Сотрудникам как никогда важна ясность. К примеру, одна компания запустила по пятницам встречу с топ-менеджментом в формате вопрос-ответ. Причем вопросы можно задавать как лично, так и анонимно, что важно для ощущения безопасности.

3. Подберите удобные инструменты для работы онлайн. Обучите сотрудников ими пользоваться. Поверьте, онлайн-формат собраний, мозговых штурмов и др. может включать в работу всех сотрудников и быть очень интерактивным.

4. Формируйте группы по интересам. В одной из компаний мы наблюдали даже «онлайн курилку». В таких группах люди могут открыто выражать эмоции, флудить и заниматься совместным творчеством. Запустите марафоны правильного питания, физических упражнений и полезных привычек.

5. Обучайте. Изучение языков, обучение на тренингах, вебинарах – все это стимулирует интерес к работе и повышает лояльность. Есть кейс, где в компании создали «умную пятницу», когда каждый сотрудник имеет право посвятить этот день обучению, и компания всячески это поощряет.

6. Научите людей расслабляться. Разминка, массаж, дыхание и точки акупунктуры. Легкая физическая нагрузка прямо перед монитором даже в течение 5 минут творит чудеса.

7. Медитация. Для особо продвинутых – в течение рабочего дня на 15 минут соберите сотрудников и запустите онлайн трансляцию медитации.

8. Говорите. Звучит банально, но говорить нужно с тем, кто способен слушать и задавать правильные вопросы. В помощь – коучинг и психология. 80% проблем можно решить, просто проговорив их с правильными людьми.

9. Отдыхайте. От гаджетов, от людей, от рутины. Составьте список вещей, которые наполняют вас энергией. Прикрепите на стену и каждый день выбирайте, как из меню, то, что вернет вам силы.

10. Найдите смысл. Определите то, ради чего вы работаете. В чем смысл вашей деятельности – для вас, для других, для компании, для мира? Полезность и решение сложных задач делает людей счастливыми.

Удаленная работа стерла границы и поменяла много привычек как у людей, так и в корпорациях. В условиях нестабильной внешней среды, важно поддерживать ресурсное состояние, чтобы сохранять высокий уровень продуктивности.

Анна Меламед, организационный коуч, фасилитатор, партнер Wise Energy Group