Суд отменил миллионные штрафы Универсал Банку и МИБ

Верховный Суд оставил без изменений решение предыдущих судебных инстанций об отмене решения Нацбанка о наложении штрафов на АО «Универсал Банк» и АО «Международный инвестиционный банк».
Согласно сообщению НБУ, Верховный Суд оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда по отмене решений Национального банка о наложении штрафов на МИБ и Универсал Банк.
Средства, уплаченные МИБ и Универсал Банком в качестве штрафа, НБУ вернул банкам в добровольном порядке.
Вышеуказанную информацию Национальный банк обнародует в соответствии с частями шестой, седьмой статьи 68 закона «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения в отношении АО «МИБ» и АО «Универсал Банк».
Регулятор напоминает, что в феврале 2018 года принял решение о применении к МИБ меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2,021 млн грн. Основанием для такого решения было установление НБУ факта осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредставление по запросу НБУ документов по финансовому мониторингу.
Регулятор отмечает, что Верховный Суд рассмотрел дело по штрафу Универсал Банка без участия представителей Национального банка, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.
В январе 2019 года Нацбанк принял решение о наложении на Универсал Банк штрафа в размере 14,382 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, НБУ выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами Универсал Банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 3 млрд грн.
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