Доходы людей во всем мире упали на 3,5 трлн долларов - МОТ

За первые девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы людей во всем мире, полученные от работы, упали примерно на 10,7%, или на 3,5 трлн долларов.

Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ).

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Эта цифра, которая не включает финансовую поддержку, оказанную правительствами стран для компенсации сокращения рабочих мест во время пандемии.

“Только во втором квартале пересмотренная оценка глобальной потери рабочего времени составила 17,3%, что эквивалентно 495 миллионов рабочих мест с полной занятостью, против предыдущей оценки в 14% или 400 миллионов рабочих мест”, – говорится в докладе.

От пандемии больше пострадали люди в странах с развивающимися экономиками.

“Сокращение рабочих мест по-прежнему нарушает работу рынков труда во всем мире. Работники в странах с рыночной экономикой, особенно те, кто занимается неформальной занятостью, пострадали в гораздо большей степени, чем в прошлые кризисы”, – отмечают в организации.

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В МОТ заявляют, что сокращение числа занятых, как правило, больше коснулось женщин, чем мужчин.

“Кроме того, пересмотренные прогнозы на четвертый квартал предусматривают более мрачные перспективы, чем предполагалось ранее”, – говорится в докладе.