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С 2021 года ФЛП-наемный работник освобождается от уплаты ЕСВ

С 2021 года ФЛП-наемный работник освобождается от уплаты ЕСВ

В Главном управлении ГНС Львовской области ответили на вопрос, необходимо ли физлицу-предпринимателю платить ЕСВ, если он одновременно является наемным работником на предприятии.

Законом Украины от 13 мая 2020 года №592 – IX были внесены изменения в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, которым устранили дискриминацию по кругу плательщиков такого взноса.

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В частности, в дополнении к статье 4 этого закона говорится, что ФЛП или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеющие основное место работы, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.

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Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса, базы начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Вышеупомянутые изменения, внесенные Законом №592, вступают в силу с 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

ЄСВ для ФЛП рассчитывается сейчас по ставке 22% от минимальной зарплаты (с течением лет эту ставку могут менять). Соответственно, ЕСВ в период с 2021 года по 2023 год составит:

  • с 1 сентября 2020 года – 1100 грн в месяц (3300 грн в квартал);
  • с 1 января следующего года – 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал);
  • с 1 июля 2021 года – 1430 грн в месяц (4290 грн за квартал);
  • в 2022 году – 1474 грн в месяц (4422 грн за квартал);
  • в 2023 году – 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).
По материалам Finance.UA
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