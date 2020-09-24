Реформа рынка такси: юрист рассказала, как будут наказывать нелегальных перевозчиков

Совсем скоро таксовать в “черную” будет невыгодно. Разработанный Мининфраструктуры законопроект направлен на легализацию рынка. А желающих продолжать работать в “серую” будут ждать штрафы и инспекторы “Укртрансбезопасности”.

Об этом в комментарии УНН рассказала старший юрист Команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Ольга Глухова.

Она напомнила, что среди нововведений соответствующего законопроекта — наличие патента у перевозчиков.

“Мы предлагаем отойти от лицензирования, однако вводим другой документ — патент, который, при условии соблюдения всех требований, будет позволять прозрачно работать и получать „белый“ доход. Стоимость такого патента устанавливается законопроектом. Например, годовой будет стоить 1 минимальную заработную плату, установленную на 1 января. Представьте, сколько на сегодня нелегальных перевозчиков, — их сотни тысяч, и какую сумму сможет получить бюджет, если хотя бы часть таких „таксистов“ начнет работать в легальном поле”, — говорит Глухова.

Тех, кто решит продолжать работать вне правового поля, ждет такой механизм контроля, как “контрольная закупка”, продолжила специалист.

“Вполне вероятно, что следующим, от кого поступит запрос о перевозке, будет работник Укртрансбезопасности. Также будут введены штрафы для тех, кто не будет выполнять условия доступа и работы на рынке”, — добавила она.

Реформа такси предусматривает также обязательный технический осмотр авто и соблюдение требований страхования, информирует Глухова.

А еще законопроектом предлагается создать два открытых реестра, с помощью которых любой, в том числе пассажир, будет иметь возможность проверить легальность перевозчика и провайдера информационных услуг.

“Кстати, все легальные на сегодня перевозчики, будут внесены в соответствующий реестр автоматически”, – говорит специалист.

Напомним, реформу рынка такси поддержали все крупные перевозчики. Речь идет об Uber, Bolt и Uklon. Комментируя это, Глухова пояснила, что это свидетельствует о намерениях перевозчиков навести порядок в среде, где им приходится работать. В общем, реформу рынка нужно было делать “на вчера”, считает специалист.

“Эта проблема назрела уже очень давно. Законодательство не соответствует требованиям настоящего и требует пересмотра с позиции, в частности, пассажира, который садится в автомобиль и фактически не имеет никакой защиты. Это если не говорить, опять же, о колоссальном количестве нелегальных перевозчиков”, — добавила Глухова.