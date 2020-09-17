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Витренко объяснил, зачем "Газпром" заказывает дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС

Витренко объяснил, зачем "Газпром" заказывает дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС

Бывший исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко объяснил, с какой целью российская компания “Газпром” бронирует дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС, если не использует в полной мере даже уже забронированные мощности.

Об этом Витренко написал на своей странице в FACEBOOK.

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“Дело в том, что новый транзитный контракт, который мы заключили в декабре 2019 года, предусматривает, что “Газпром” должен бронировать мощность не для общего объема транзита в год, а на каждые сутки и по каждой точке входа и выхода газотранспортной системы Украины (таких точек много). Это не удобно “Газпрому”, поскольку заранее практически невозможно точно угадать, например, какое будет соотношение спроса по каждому из 365 дней в разных точках выхода (в Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию)”, – отметил он.

Соответственно, по словам Витренко, если клиентам “Газпрома” нужен газ в конкретный период в конкретной точке выхода сверх объема, уже забронированного “Газпромом”, то ему нужно дополнительно заказывать и платить за мощности, несмотря на то, что он не использует в полной мере общую мощность, забронированную для транзита.

“Причем за эти дополнительные мощности Газпром должен платить с коэффициентом, то есть с надбавкой. Не сложно догадаться, что заставить “Газпром” согласиться на такие условия было непросто. Это уже не говоря о том, что нужно знать, что требовать и как это обосновывать”, – отметил экс-директор “Нафтогаза”.

Он также упомянул, в каких тяжелых условиях проходили переговоры с представителями “Газпрома” и как все ждали подписания контракта.

“И теперь вот получаем 7,2 млрд долларов гарантированных доходов (“качай или плати”), и еще плату за дополнительно забронированные мощности”, – отметил Винтренко.

По материалам depo.ua
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