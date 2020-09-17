Витренко объяснил, зачем "Газпром" заказывает дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС

Бывший исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко объяснил, с какой целью российская компания “Газпром” бронирует дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС, если не использует в полной мере даже уже забронированные мощности.

Об этом Витренко написал на своей странице в FACEBOOK.

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“Дело в том, что новый транзитный контракт, который мы заключили в декабре 2019 года, предусматривает, что “Газпром” должен бронировать мощность не для общего объема транзита в год, а на каждые сутки и по каждой точке входа и выхода газотранспортной системы Украины (таких точек много). Это не удобно “Газпрому”, поскольку заранее практически невозможно точно угадать, например, какое будет соотношение спроса по каждому из 365 дней в разных точках выхода (в Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию)”, – отметил он.

Соответственно, по словам Витренко, если клиентам “Газпрома” нужен газ в конкретный период в конкретной точке выхода сверх объема, уже забронированного “Газпромом”, то ему нужно дополнительно заказывать и платить за мощности, несмотря на то, что он не использует в полной мере общую мощность, забронированную для транзита.

“Причем за эти дополнительные мощности Газпром должен платить с коэффициентом, то есть с надбавкой. Не сложно догадаться, что заставить “Газпром” согласиться на такие условия было непросто. Это уже не говоря о том, что нужно знать, что требовать и как это обосновывать”, – отметил экс-директор “Нафтогаза”.

Он также упомянул, в каких тяжелых условиях проходили переговоры с представителями “Газпрома” и как все ждали подписания контракта.

“И теперь вот получаем 7,2 млрд долларов гарантированных доходов (“качай или плати”), и еще плату за дополнительно забронированные мощности”, – отметил Винтренко.