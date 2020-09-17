Украинские банки увеличили прибыль

В августе 2020 года прибыль украинских банков составила 4,252 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Банковская система остается прибыльной второй месяц подряд после полученных в июне убытков на сумму 5,174 млрд грн.

По данным НБУ, в январе-августе 2020 года прибыль украинских банков составила 32,641 млрд грн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее (44,294 млрд грн).

Доходы банков за январь-август 2020 года составили 168,992 млрд грн, тогда как расходы 136,351 млрд грн.

С начала года банки сформировали 20,403 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году – 7,980 млрд грн.

Напомним, в январе-июле 2020 года прибыль украинских банков составила 28,389 млрд грн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее (36,727 млрд грн). Четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).

Справка Finance.ua:

В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).

До конца года банки останутся прибыльными, несмотря на ожидаемый рост отчислений в резервы.

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