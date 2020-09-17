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Аналитики Barclays пересмотрели прогноз цен на нефть: что изменится в ближайшие месяцы

Аналитики Barclays пересмотрели прогноз цен на нефть: что изменится в ближайшие месяцы

Крупнейший британский банк Barclays пересмотрел прогноз стоимости эталонных марок нефти на 2020 год в сторону повышения и анонсировал снижение запасов «черного золота» до нормального уровня к концу следующего года, передает ProFinance.

По мнению аналитиков банка Barclays, несмотря на то, что спрос на нефть, по сравнению с минимумами II квартала, восстановился, снижение в годовом исчислении до сих пор составляет порядка 8%. И чтобы «разгрузить» перенасыщенный рынок, потребуется еще немало времени.

Тем не менее, отмечают эксперты, благодаря квотам, установленным в рамках договоренностей ОПЕК+, потенциал ухудшения прогноза спроса на сегодняшний день весьма ограничен.

Так, согласно ожиданиям Barclays, средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $43. При этом за баррель WTI в 2020 году будут давать $39. Прогноз цен был повышен на $2 для обеих марок.

В то же время, прогноз на 2021 год аналитики банка не меняли: цена Brent, как и прежде, ожидается на уровне $53 за баррель, а стоимость WTI, согласно подсчетам Barclays, в 2021-м составит $50.

Также эксперты отмечают, что избыток предложения — 2,4 млн б/с — в текущем году будет перекрыт дефицитом сырья в 2021 году на уровне 2,5 млн б/с.

По материалам Maanimo.com
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