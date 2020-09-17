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В Украине разоблачили налоговые махинации крупных предприятий на более чем 260 млн гривен

В Украине разоблачили налоговые махинации крупных предприятий на более чем 260 млн гривен

Крупные субъекты хозяйствования уклонялись от уплаты налогов на сумму более 260 млн грн. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.

“Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ) и предприятиями реального сектора экономики”, – говорится в сообщении.

Установлено, что служебными лицами ряда крупных субъектов хозяйствования закупалась сельхозпродукция за наличные средства у частных предпринимателей. Для уклонения от налогообложения финансовые операции оформлялись с фиктивными предприятиями.

“В течение 2018-2019 годов незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем были обналичены”, – говорится в сообщении.

По результатам обысков офисных помещений предприятий изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций. Также изъято 50 млн грн наличными, официальное происхождение которых не подтверждено. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

По материалам УНН
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