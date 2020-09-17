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ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто

ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто

ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по программам финансирования покупки новых автомобилей.

Об этом говорится в сообщении банка.

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С 22 сентября 2020 года максимальная ставка на покупку нового авто (с первоначальным взносом 10% и сроком кредитования 7 лет) снижена с 14,9% до 12,8% годовых.

Минимальная ставка по договору с первоначальным взносом 60% стоимости машины и сроком до 4-х лет отныне составляет 0,01% годовых.

Также банком значительно снижены ставки финансирования покупки авто по партнерским программам с крупнейшими автодилерами, которые в большинстве случаев составляют от 0,01% до 8%.

Справка Finance.ua:

  • Три года назад государству пришлось вложить в ПриватБанк 155 млрд грн, чтобы спасти его от банкротства, а украинскую банковскую систему от коллапса. В банке отметили, что это был последний раз, когда банк получал помощь от украинских налогоплательщиков. Всего с момента национализации государство уже получило от банка ₴36 млрд дивидендов.
  • С 1 октября текущего года ПриватБанк снизит ряд ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц. С 7 до 5 грн уменьшится оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления.

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По материалам Finance.UA
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