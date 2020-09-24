За минималкой в 6 тыс. грн могут пойти увольнения - экономист

Представленный правительством проект государственного бюджета на 2021 год рассчитан на нереальных показателях.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

“Рост экономики на уровне 4,6% – оптимистичный сценарий. На этом увеличивают цифру доходов, которую можем не получить. Существенно увеличили доходы от налога на добавленную стоимость. Налоговая будет использовать плановые показатели, чтобы давить на бизнес, заставляя платить больше. Используя инструмент блокировки налоговых накладных, невозмещения НДС, что ударит по экономике”, – говорит экономист.

По его словам, когда экономика падает, минимальную зарплату не поднимают.

“Предлагаемое повышение приведет к тому, что бизнес будет уходить в тень или увольнять низкоквалифицированных работников. Работу нескольких человек будет выполнять один”, – пояснил эксперт.

Он отмечает, что если госдолг будут погашать внутренними ресурсами – это эмиссия. Тогда доходы украинцев обесценятся.

“По внешнему заимствованию видим проблемы в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Вместо создания условий для бизнеса, чтобы росла экономика, а соответственно зарплаты, власть пошла другим путем – давайте просто увеличим минималку и скажем: “Вы стали жить лучше”. В предыдущие годы минимальная зарплата увеличивалась более медленными темпами, а реальная – более быстрыми. Это был правильный подход. Создавались условия, когда бизнес имел возможности платить работникам больше”, – говорит экономист.