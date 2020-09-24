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Рынок жилой недвижимости: объемы строительства, спрос и прогноз цены

Рынок жилой недвижимости: объемы строительства, спрос и прогноз цены

В Украине продолжает сокращаться жилищное строительство – соответствующий индекс строительной продукции января-июля 2020 года составил лишь 78% аналогичного периода 2019 года.

Об этом сообщает Будпортал.

В первом полугодии 2020 года жилищное строительство ощутимо сократилось по сравнению с прошлым годом. Ярким примером является июль, индекс строительной продукции жилых сооружений в котором составил лишь 66,1% к индексу 2019 года. Для нежилых зданий показатель составлял 99,6%, а для инженерных сооружений – 110,4%. Общий строительный индекс достиг отметки 98,9%. Строительство инженерных сооружений почти полностью компенсировало проседание в жилом секторе.

Тренды в строительстве всегда “задавал” Киев, однако на сегодня он показывает значительное сокращение в жилом секторе. Общая площадь зданий, принятых в эксплуатацию в январе-июне 2020 года, составила 254 тыс. м2 или 59% к индикатору первого полугодия 2019.

Причины. Такое сокращение можно объяснить отсутствием полноценной работы ДАБИ, которая на данный момент находится в состоянии реформирования и ожидания отмены долевого участия в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры с 1 января 2021 г.

Реформы и инициативы, которые могут изменить рынок недвижимости.

Индекс строительной продукции для жилых сооружений опережает темпы ввода в эксплуатацию и составляет 76,7%. То есть, строительство ведется, однако его темпы не позволяют девелоперам так же активно вводить объекты в эксплуатацию, как они делали это в 2019 году. Одной из весомых причин является падение двух крупных игроков на строительном рынке: “Укрбуда” и банка “Аркада”. В свою очередь, индекс для нежилых зданий составляет 111%. Это свидетельствует о том, что темпы сооружения офисных, торговых центров и других коммерческих сооружений опережают 2019 год.

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Сейчас немало компаний отложили новые проекты и работают на уже существующих объектах. За счет этого фирма имеет возможность аккумулировать финансовые и кадровые ресурсы на комплексах, которые уже продаются и должны быть достроены. Во-вторых, новые проекты требуют инвестиций в маркетинг.

Что с ценами на жилье в новостройках и на «вторичке» Киева. Большинство застройщиков из надежного пула уже как минимум один раз поднимали цену на собственные объекты с начала карантина.

Вторая группа представлена небольшими игроками с несколькими или даже одним предложением. Поскольку клиент знает очень мало о такой компании, то он сильно рискует. Поэтому небольшие игроки пока вышли в поле ценовой конкуренции. Они в основном не поднимали цены. Однако надо четко осознавать, что вместе с выгодной стоимостью, именно здесь можно легко попасть в историю с долгостроем.

Прогнозы. Покупателей квартир ждет увеличение цен. Это простая экономика – когда предложение уменьшается, а спрос растет, стоимость активов также идет вверх. Сегодня большинство мелких девелоперов все еще не готовы начинать крупные проекты, даже если имеют оформленные участки. Если говорить о крупных надежных компаниях, они уже сейчас вышли на хорошие темпы строительства, которые ограничиваются сугубо техническими моментами.

Даже если спрос на жилье у них и дальше будет расти, застройщики должны потратить минимум год на поиск и оформление новых участков, где они смогут начать работу. Следовательно, жилой сегмент станет дороже – зато рынок может автоматически перестроиться по принципу надежности, что сделает и без того устойчивый к кризисам украинский строительный сектор еще сильнее.

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По материалам Finance.UA
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