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Украина - вторая в мире по темпам роста экспорта голубики

Украина - вторая в мире по темпам роста экспорта голубики

Украина занимает второе место по показателю темпов роста экспорта голубики среди 20-ти крупнейших мировых поставщиков ягоды.

Об этом со ссылкой на EastFruit сообщает agroportal.

“Украине пока далеко до мировых лидеров по объему и стоимости экспорта голубики, таких как Перу, Чили, Испания, США и Марокко, однако она активно наращивает объемы экспорта в стоимостном измерении, что позволило стране попасть в ТОП-20 уже в 2019 году”, – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Он отметил, что за последние 5 лет средний темп прироста поставок голубики из Украины, по данным официальной статистики, составил 26,5% в год.

“При этом реальные темпы роста могли быть выше, учитывая определенные поставки голубики под экспортным кодом лесной черники. По темпам роста Украина уступает только Перу, которая наращивала экспорт невероятными темпами – на 38,9% за год.

Среди ТОП-20 сопоставимые с Украиной показатели были только у Португалии, которая показала 25,3% среднего прироста экспорта за год. Сравнительно быстро растет также экспорт в Сербии (21,4% в год), ЮАР (21,1% в год) и Румынии (19% в год)”, – резюмирует Ярмак.

По материалам Економічна Правда
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