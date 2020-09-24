В каких случаях из пенсии могут вычитать 50% - объяснение ПФ (инфографика)

Когда из пенсии могут вычитать 50% от общей суммы. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Так, согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», из пенсии может быть вычтено не более 50% от ее размера на содержание членов семьи, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
По всем другим видам взысканий может быть вычтено не более 20% от пенсии.
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