В каких случаях из пенсии могут вычитать 50% - объяснение ПФ (инфографика)

Когда из пенсии могут вычитать 50% от общей суммы. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Так, согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», из пенсии может быть вычтено не более 50% от ее размера на содержание членов семьи, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По всем другим видам взысканий может быть вычтено не более 20% от пенсии.

Справка Finance.ua:

В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсии. Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию.

Ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.

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