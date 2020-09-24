Запустит ли Украина печатный станок: банкир о рисках госбюджета-2021

В проекте государственного бюджета на 2021 год заложен большой дефицит, что может спровоцировать запуск печатного станка.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

“Мы должны идти к меньшему дефициту бюджета. Именно высокий дефицит из-за того, что Украина – социальная страна, является самой большой проблемой. И то, что они там указывают, что большую часть дефицита планируют финансировать с помощью внутреннего государственного займа, – это наибольший риск. Это означает одно – печатный станок, так как покупателей на эти облигации физически нет, чтобы они увеличились так сильно”, – рассказал Фурса.

Как отметил банкир, если власть действительно будет привлекать ОВГЗ, то только Национальный банк может напечатать эти средства.

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“Бюджет не плохой и не хороший, но большой риск – вне бюджета. Это то, что сейчас заморожено сотрудничество с МВФ, и у нас нет доступа к финансированию”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается уже этой осенью, в октябре-ноябре. Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, информация о паузе, проблемах в отношениях Украины и МВФ является слухами.