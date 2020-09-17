Клиенты Альфа-Банка Украины смогут бесконтактно оплачивать покупки фитнес-браслетом Mi Smart Band 4 NFC

Альфа-Банк Украина одним из первых в Украине предоставил своим клиентам, держателям карт Mastercard, возможность бесконтактно оплачивать покупки с помощью Mi Smart Band 4 NFC – модификации популярного фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты. Инновационный продукт является совместной разработкой глобальных технологических компаний Xiaomi и Mastercard, и доступен эксклюзивно для держателей карт этой платежной системы. Запуск продукта состоялся в партнерстве с одним из крупнейших маркетплейсив Украины АЛЛО.

Mi Smart Band 4 NFC сохранил все преимущества обычного Mi Smart Band 4, которые так полюбились пользователям по всему миру: цветной OLED-дисплей, рекордная автономность, корпус с водонепроницаемостью до 5 АТМ, поддержка отслеживания плавания и управления музыкальным плеером. А теперь к ним присоединился NFC-чип, который позволяет рассчитываться за покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую платежную карту в соответствующей вкладке (можно добавить до 6 карт). Для проведения оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти в меню “Карты”, выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.

«Сегодня бесконтактные платежи органично вплетены в нашу повседневность, и все больше клиентов отдают предпочтение cashless-стилю. Поэтому задачей банка является обеспечение свободы выбора платежного сервиса, – прокомментировал Александр Беззубов, директор по развитию электронной коммерции и инноваций Альфа-Банка Украины. – Оплата с помощью Mi Smart Band 4 NFC пополнила наш портфель инновационных решений в сфере бесконтактных расчетов, и мы рады, что этот сервис уже доступен нашим клиентам. Теперь, выбирая гаджеты для ежедневного использования, они могут не ограничивать себя».

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Данные карты хранятся в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этой информации невозможен, и в случае потери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от несанкционированного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября по цене 1299 грн. на маркетплейсе allo.ua, в оффлайн-магазинах АЛЛО, авторизованных Mi Store и магазинах партнерах Xiaomi в Украине.