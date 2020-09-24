В Украине пишут новые правила для удаленной работы - мнение экспертов

До сих пор ни удаленная, ни надомная работа в Украине никак не урегулированы законодательно. В КЗоТе вообще нет таких понятий. Соответственно, нет и обоюдной ответственности работодателя и сотрудника за труд вне рабочего помещения. Но в Верховной Раде решили это исправить и зарегистрировали законопроект о дистанционной работе.
“Надомная работа должна иметь адрес – квартиру, где мы проживаем и выполняем работу. Удаленная работа – это когда человек может находиться в любой точке мира, но важно, чтобы была установлена связь с работодателем”, – объясняет разницу понятий автор законопроекта Галина Третьякова.
Новые правила предлагают заключать отдельный трудовой договор о дистанционной или надомной работе. Типовую форму такого документа должен будет утвердить центральный орган исполнительной власти. Еще из дополнительных хлопот для работодателей – регистрационные листы рабочих заданий и инструктажи по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности.
В трудовом договоре можно будет прописать, какими средствами труда работодатель обеспечивает сотрудников. Это может быть, например, и компьютер, и станок.
Впрочем, есть в документе и откровенно утопические нормы. Например об обследовании жилищно-бытовых условий сотрудника, которое должны проводить представители работодателя с участием профсоюза. Представляете делегацию, которая осматривает “хрущевки” с советским ремонтом, проверяя прочность стульев, исправность розеток и сливного бачка?
Мнения экспертов рынка труда касательно законодательной инициативы расходятся:
“Актуально это зафиксировать, чтобы люди могли законодательно обосновано работать из дома. И кадровикам будет легче, потому что оформление человека на работу дома с передачей ему дорогой техники пока что законодательно не регулируется”, – говорит эксперт Татьяна Пашкина.
“Много красивых слов, но эти слова не подкреплены какими-то конкретными нормами. Например, контроль рабочего времени при удаленной работе… На владельца [бизнеса] возлагается обязательство контролировать рабочее время, но не прописано, как это будет выглядеть. Это будет стоять камера на рабочем месте, или программное обеспечение, которое будет фиксировать время, которое человек проводит в системе?” – не соглашается эксперт рынка труда Сергей Марченко.
Он считает, что требование заключать трудовой договор о дистанционной или надомной работе усложнит жизнь и работникам, и работодателям. Возникает еще один вопрос: если в таком документе придется прописывать новые условия работы, не захочет ли работодатель снизить сотруднику зарплату? Хотя бы временно. Ведь законопроект этого не запрещает.
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