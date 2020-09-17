В ВР зарегистрировали законопроект об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы

В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

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Так, в ВР зарегистрировали законопроект №4135 о антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, представленный правительством. Сейчас текст законопроекта отсутствует.

По информации НАПК, основные ожидаемые результаты от внедрения антикоррупционной стратегии: