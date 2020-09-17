Xiaomi, Mastercard и Алло презентуют в Украине фитнес-браслет с функцией бесконтактной оплаты (фото)

Xiaomi и Mastercard в партнерстве с одним из крупнейших маркетплейсов Украины АЛЛО запускают в Украине Mi Smart Band 4 NFC – модификации популярного фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты.
Об этом сообщили Finance.ua.
Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard и доступен эксклюзивно для держателей карт этой платежной системы.
Первыми оценить преимущества бесконтактной оплаты умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC смогут держатели карт Mastercard, клиенты 10 банков: А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, УКРГАЗБАНК, CONCORDBANK, Monobank, UKRSIBBANK. В дальнейшем к банкам, клиентам которых будет доступна такая оплата, присоединятся и другие партнёры.
Чтобы настроить бесконтактную оплату:
Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.
Защита. Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значным токеном. Данные карты хранятся в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, а на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.
Цена. Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября по цене 1299 грн. на маркетплейсе allo.ua, в офлайн-магазинах АЛЛО, в авторизованных Mi Store и магазинах-партнёрах Xiaomi в Украине.
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