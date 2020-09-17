Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – Фиала

Новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны, считает глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Об этом он сообщил ходе Global Outlook в Киеве во вторник.

“В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но (…) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться”, – сказал он.

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По словам Фиалы, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации. “Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$1, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$1, чтобы эту девальвацию немного притормозить”, – добавил он.

Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, “всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задания, которые озвучил президент и которые заложены бюджете”.