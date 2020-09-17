Ярославский инвестирует в аэропорт Днепра около 100 миллионов долларов

Инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH Александра Ярославского инвестирует около 100 млн долларов.
Об этом ЭП сообщил глава Днепровской областной администрации Александр Бондаренко.
Он напомнил, что государство взяло на себя обязательство построить взлетную полосу длиной 3,2 км, а частный инвестор – группа DCH Ярославского – строит терминал и притерминальну зону.
Работы начались 15 сентября 2020. По предварительным расчетам, строительство полосы закончиться в первой половине 2023, а терминалы и притерминальная зона будет закончена к концу 2022 года.
В октябре 2019-го года президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский подтвердил намерения инвестировать средства в реконструкцию международного аэропорта “Днепр” на условиях частно-государственного партнерства.
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