Dragon Capital построит индустриальный парк "E40 Industrial Park" возле Киева

Компания Dragon Capital завершила важный этап реализации индустриального парка “E40 Industrial Park” на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).
Общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., что будет включать в себя производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и тому подобное). Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.
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