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Dragon Capital построит индустриальный парк "E40 Industrial Park" возле Киева

Dragon Capital построит индустриальный парк "E40 Industrial Park" возле Киева

Компания Dragon Capital завершила важный этап реализации индустриального парка “E40 Industrial Park” на 27 километре Житомирской трассы (с. Колонщина, Киевская обл.).

Общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м., что будет включать в себя производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и тому подобное). Проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.

Справка Finance.ua:

  • Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.
  • На сегодня под управлением Dragon Capital PM находится 30 объектов коммерческой недвижимости, из них 13 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, площадью 695 тыс. кв. м, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.
По материалам Finance.UA
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