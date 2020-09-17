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СБУ разоблачила коррупционную схему в Укрализныце

СБУ разоблачила коррупционную схему в Укрализныце

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО «Укрзализныця» в организации коррупционной схемы в контейнерных перевозках.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов, что привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги стала предоставлять подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задокументировали вывод «в тень» через счета фирм с признаками фиктивности свыше 4 млн грн. Деньги были присвоены организаторами и участниками схемы.


Фото: СБУ

«В ходе обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест», – сообщили в ведомстве.


Фото: СБУ

Сейчас идет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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