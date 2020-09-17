НБУ спрогнозировали снижение депозитных ставок в банках

На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.
Об этом сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.
По его словам, на это указывает, в частности, существенный “зазор” между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.
Стимулирующая монетарная политика НБУ способствует дальнейшему снижению стоимости ресурсов на финансовых рынках. Реальная учетная ставка близка к нулю, то есть примерно равна ожидаемой экономическими агентами инфляции в течение следующих 12 месяцев.
Кроме этого, банки имеют избыток ликвидности, а средневзвешенная стоимость их фондирования в гривне (ресурсов, которые они привлекают от бизнеса и населения) выше ставки по депозитным сертификатам НБУ. Это должно побудить их к развитию кредитования.
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Неуклонный курс НБУ на поддержание низких и стабильных темпов инфляции, а также прозрачные и последовательные коммуникации наладили механизм монетарной трансмиссии. Подтверждением является нынешнее снижение процентных ставок по гривневым кредитам и депозитам вслед за учетной ставкой.
*Инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса и населения являются важным фактором, который влияет на динамику ставок на развивающихся рынках. В Украине они существенно улучшились за последние годы. Например, девальвационные ожидания на протяжении последних 12 месяцев снизились с 10-15% до 5-10%.
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