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Кабмин готовит новую программу ипотечных кредитов

Кабмин готовит новую программу ипотечных кредитов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в бюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

“В следующем году мы готовы будем предусмотреть предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа. Мы докапитализируем новое учреждение, которое сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья”, – сказал Марченко.

В августе Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, “просто неподъемны” для многих украинских семей.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк предлагает правительства ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.
  • Банки выдали ипотечных кредитов под 10% годовых на 329,2 млн гривен.

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По материалам Радио Свобода
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