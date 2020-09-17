Количество вакансий в Украине выходит на докризисный уровень (Опендатабот)

С апреля количество активных вакансий увеличилось почти на 50%. Сейчас на Work.ua 54.5 тысячи активных вакансий.

Об этом сообщает Опендатабот.

12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. До конца апреля количество активных вакансий сократилось более чем вдвое, на 26 апреля на сайте было всего 22,8 тысячи вакансий.

«Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернуться к состоянию начала 2020 года», — говорит Артур Михно, основатель Work.ua.

Количество ІТ-специалистов, ищущих работу, с начала карантина все время растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс. резюме, сейчас — 20,1 тысячи.

Работа за рубежом. Украинцев все чаще ищут на работу за рубежом: в топе стран Польша, Чехия и Германия.

В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6,7 тысяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. В начале сентября количество вакансий значительно уменьшилось, однако на прошлой неделе выросло до 7,2 тысячи.

Напомним, в Украине хотят изменить правила для сотрудников для удаленной работы. “Слуги народа” предлагают ввести новые правила, согласно им, работодатель официально сможет оформлять контракт на дистанционную работу. В новом законопроекте №4051 предлагают узаконить две формы сотрудничества: надомную и удаленную.

Документ предусматривает, что работодатель получит право узнавать о фактическом месте жительства сотрудника;

в электронной форме ознакомиться с договором, нормативными актами, со всеми документами, с которыми должен быть ознакомлен работник;

обеспечить возможность совместить работу по дому с работой в обычном режиме на территории работодателя; обязать работодателя организовать безопасную и комфортную работу дома.

Справка Finance.ua:

В августе ситуация с занятостью в Украине продолжила улучшаться. В Государственную службу занятости в январе-августе 2020 года обратились и воспользовались услугами 1,8 млн граждан, которые искали работу, из них 945 тыс. человек имели статус зарегистрированного безработного.

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