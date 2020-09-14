УЗ перевела поезд с Kyiv Boryspil Express на другой маршрут

Руководство АО “Укрзализныця” решило перевести трехвагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров с центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в экспресс-режиме, на одно из региональных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Крюковский вагоностроительный завод”.

Причина. Такое решение приняли в результате существенного сокращения воздушного пассажиропотока, вызванного карантинными мерами ввиду распространение коронавируса.

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода работал на этом направлении более 8 месяцев.

Куда перевели. Теперь поезд будет работать по маршруту Черкассы – ст. им. Т. Г. Шевченко, регулярные коммерческие перевозки на этом направлении движения начнут с 26 сентября.

Справка Finance.ua:

Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 г. Он соединял станцию ​​Киев-Пассажирский с Международным аэропортом «Борисполь».

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