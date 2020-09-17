Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)

В августе 2020 года к продажи предлагались квартиры в 370 жилых комплексах, представленных в базе данных портала Address.ua, в их числе объекты незавершенного строительства и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Об этом сообщает портал 3m2 со ссылкой на данные Address.ua.

Цены на столичную недвижимость:

В августе 2020 г. медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1151 долл. США /кв.м;

этот показатель в категории однокомнатных квартир в июле вырос на 2,4% и составил 1128 долл. США /кв.м;

цена двухкомнатных – 1068 долл. США /кв.м, что на 1% ниже, чем в июле 2020 г.;

медианная цена трехкомнатных квартир составила 1293 долл. США /кв.м, что на 3,8% меньше значения прошлого месяца.

Спрос:

в августе высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 долл. США с долей запросов 40%;

на втором месте – жилье в диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей 24%;

спрос на жилье по цене 30 000 – 50 000 долл. США в августе 2020 г. составил 14% запросов к базе данных портала;

спрос на двухкомнатные квартиры в августе 2020 был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 44%. 38% запросов пользователей портала были сосредоточены в категории 1-комнатных, трехкомнатными квартирами в августе 2020 года интересовались 17% пользователей;

при этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в диапазоне от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет 41% от общего количества;

24% интересуются квартирами 35-50 кв.м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв.м составил 18%.

В июле 2020 г. спрос на первичную и вторичную недвижимость распределился следующим образом:

54% пользователей портала интересовались недвижимостью на первичном рынке;

46% – на вторичном.

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