0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 267 0

Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)

Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)

В августе 2020 года к продажи предлагались квартиры в 370 жилых комплексах, представленных в базе данных портала Address.ua, в их числе объекты незавершенного строительства и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Об этом сообщает портал 3m2 со ссылкой на данные Address.ua.

Цены на столичную недвижимость:

  • В августе 2020 г. медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1151 долл. США/кв.м;
  • этот показатель в категории однокомнатных квартир в июле вырос на 2,4% и составил 1128 долл. США/кв.м;
  • цена двухкомнатных – 1068 долл. США/кв.м, что на 1% ниже, чем в июле 2020 г.;
  • медианная цена трехкомнатных квартир составила 1293 долл. США/кв.м, что на 3,8% меньше значения прошлого месяца.

Спрос:

  • в августе высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 долл. США с долей запросов 40%;
  • на втором месте – жилье в диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей 24%;
  • спрос на жилье по цене 30 000 – 50 000 долл. США в августе 2020 г. составил 14% запросов к базе данных портала;
  • спрос на двухкомнатные квартиры в августе 2020 был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 44%. 38% запросов пользователей портала были сосредоточены в категории 1-комнатных, трехкомнатными квартирами в августе 2020 года интересовались 17% пользователей;
  • при этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в диапазоне от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет 41% от общего количества;
  • 24% интересуются квартирами 35-50 кв.м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв.м составил 18%.

В июле 2020 г. спрос на первичную и вторичную недвижимость распределился следующим образом:

  • 54% пользователей портала интересовались недвижимостью на первичном рынке;
  • 46% – на вторичном.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
Видео Finance.ua

Покупаете квартиру? Как проверить застройщика?!

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.