Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)

В августе 2020 года к продажи предлагались квартиры в 370 жилых комплексах, представленных в базе данных портала Address.ua, в их числе объекты незавершенного строительства и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Об этом сообщает портал 3m2 со ссылкой на данные Address.ua.
Цены на столичную недвижимость:
Спрос:
В июле 2020 г. спрос на первичную и вторичную недвижимость распределился следующим образом:
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