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Давления на честный бизнес не будет - глава Минфина о бюджете-2021

Давления на честный бизнес не будет - глава Минфина о бюджете-2021

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что средств в проекте госбюджета-2021 достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства, а давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, представляя проект бюджета-2021.

“Что касается доходов. При подготовке проекта бюджета для нас принципиальным было достичь баланса, исходя из имеющихся возможностей. Бюджетные доходы отражают то, какие реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Мы полностью соблюдали принцип реалистичности.

Всех сразу успокою – средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет”, – подчеркнул министр.

По его словам, расходы вырастут на 65,5 млрд грн или на 5,1% – в расходы развития предусмотрено почти 175 млрд грн (на 12,4 млрд грн больше по сравнению с бюджетом 2020).

По материалам Економічна Правда
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