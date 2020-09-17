Зеленский: пенсий европейского уровня ожидать не стоит

Гражданам Украины не стоит ожидать социального обеспечения европейского уровня. Но некоторое повышение запланировано на следующий год.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Комментируя параметры социальных выплат в госбюджете-2021, Зеленский сказал:
“Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам”, – сказал он.
Как напомнил президент, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.
“Стоит ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она будет увеличена, и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки”, – сказал президент.
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