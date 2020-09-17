Зеленский: пенсий европейского уровня ожидать не стоит

Гражданам Украины не стоит ожидать социального обеспечения европейского уровня. Но некоторое повышение запланировано на следующий год.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Комментируя параметры социальных выплат в госбюджете-2021, Зеленский сказал:

“Социалка. Поставлена ​​задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам”, – сказал он.

Как напомнил президент, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.

“Стоит ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она будет увеличена, и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки”, – сказал президент.

Справка Finance.ua:

Правительство установило дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 и 80 лет, а также решило перечислять денежную помощь ежегодно со следующего года.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), возрастет в 2021 году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

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