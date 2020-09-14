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Криптобиржа Binance запустила в Еврозоне платежную карту

Криптобиржа Binance запустила в Еврозоне платежную карту

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.

По информации издания, владельцы карты получат до 7% кэшбэка на покупки. Его размер будет зависеть от количества нативных токенов BNB, которые находились на счете пользователя в течение последних 30 дней.

При этом, биржа обещает не взимать комиссий за подписку, обслуживание или транзакции в евро.

Binance Card работает как обычная дебетовая карта, однако пополнить ее можно только криптовалютами BTC, BNB, SXP и BUSD, в том числе из биржевого кошелька.

Binance Card выпускается в сотрудничестве со стартапом Swipe на базе системы Visa. Ее принимают более 60 млн торговых точек в мире.

По материалам Дело
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