Криптобиржа Binance запустила в Еврозоне платежную карту

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.
По информации издания, владельцы карты получат до 7% кэшбэка на покупки. Его размер будет зависеть от количества нативных токенов BNB, которые находились на счете пользователя в течение последних 30 дней.
При этом, биржа обещает не взимать комиссий за подписку, обслуживание или транзакции в евро.
Binance Card работает как обычная дебетовая карта, однако пополнить ее можно только криптовалютами BTC, BNB, SXP и BUSD, в том числе из биржевого кошелька.
Binance Card выпускается в сотрудничестве со стартапом Swipe на базе системы Visa. Ее принимают более 60 млн торговых точек в мире.
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