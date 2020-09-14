EBA призывает НКРЭКУ способствовать снижению стоимости подключения к электросетям

Процедура подключения к электросетям значительно влияет на рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business, который составляет WorldBank на ежегодной основе. В этом аспекте наиболее проблемные вопросы – высокая стоимость подключения к электросетям для бизнеса и длительное время подключения.
Об этом заявил координатор Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Евгений Скульский.
Сегодня каждый бизнес-клиент при подключении платит отдельно тариф НКРЭКУ на присоединение мощности и стоимость линейной составляющей – сетей, которые необходимо проложить к объекту. Тариф на нестандартное присоединение в каждом регионе разный. В частности, в Днепре он составляет 1,23 тыс. грн/кВт, в Киеве – 1,6 тыс. грн/кВт.
Председатель энергетического комитета ЕБА считает, что решить этот вопрос можно, снизив стоимость присоединения за счет тарифа на мощность. Реализовать это можно, если заложить деньги в инвестиционные программы операторов системы распределения для модернизации и усиления подстанций, что позволит снять финансовую нагрузку с потребителя.
Для этого необходимо обеспечить достаточный объем инвестиций в модернизацию электрооборудования активов операторов системы распределения. НКРЭКУ необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций в существующие активы ВСР и повысить ее с 3% до не менее 6%.
“Это позволит снизить тариф на нестандартные присоединения до 46% в среднем по стране. Для понимания, например, подключение в Днепре будет стоить не 1,23 тыс. грн/кВт, а около 660 грн/кВт”, – считает Скульский.
Также Скульський отметил, что длительная процедура согласований в местных органах государственной власти, земельном кадастре, государственном архитектурном бюро, сбор большого количества документов и необходимость многократных визитов к оператору системы распределения порой растягивают процесс подключения до нескольких лет. Известны случаи, когда бизнесмены подключали крупные промышленные объекты 3 года, а большую часть времени тратили на сбор документов и получение разрешений.
Кроме того, состояние энергетической инфраструктуры в Украине оставляет желать лучшего. Иногда необходимо протянуть сотни метров электросетей, чтобы получить прописанную в проекте мощность. Например, стоимость присоединения торгового центра в Киеве составляет 3,2 млн грн. Более миллиона гривен из этой суммы составляет тариф на мощность, а около 2 млн грн – стоимость линейной составляющей.
“Поэтому отход от старой бюрократизированной системы, переход к мировым практикам документооборота и выдачи разрешений будет положительным сигналом готовности страны повышать инвестиционную привлекательность страны”, – отмечает Скульский.
В то же время, рейтинг Doing Business учитывает такие показатели как доступ к кредитам, международная торговля, регистрация имущества и присоединение к электросетям. Поэтому, чтобы улучшить позиции Украины в этом рейтинге, сейчас важно особое внимание уделить именно условиям и стоимости подключения к электросетям.
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