Рада планирует усилить ответственность за нарушение габаритно-весового контроля

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля”.

Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.

Что предлагают:

внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях;

законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме, и полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте о взыскании в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, при осуществлении габаритно-весового контроля;

ввести ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, которая предусматривает, в частности, наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз.

В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.

Справка Finance.ua:

Ранее Кабмин одобрил распоряжение, предусматривающее введение круглосуточного весового контроля транспортных средств с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия.