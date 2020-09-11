Рада планирует усилить ответственность за нарушение габаритно-весового контроля

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля”.
Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.
Что предлагают:
В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.
Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливо10 ч. назад - 1050 18
В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллионВчера, 11:44 - 2720 6
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставками7 ч. назад - 1421 5
Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справок8 ч. назад - 560 4
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку5 ч. назад - 1050 2
Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условияВчера, 21:04 - 2044 2
Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджету13 ч. назад - 2039
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов9 ч. назад - 1835 2
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставками7 ч. назад - 1421 5
Эксперт рассказала о причинах роста цен на вторичном рынке жилья11 ч. назад - 1238
Apple представила новый iPad і iPad Air11 ч. назад - 165
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Позавчера, 10:20 - 2425 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 534
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 465
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 594 3