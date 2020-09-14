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Налоговики Киевщины предупредили неуплату 1 миллиона гривен в бюджет

Налоговики Киевщины предупредили неуплату 1 миллиона гривен в бюджет

Очередную попытку сформировать сомнительный налоговый кредит на сумму в 1 миллион гривен для предприятий реального сектора экономики предупредили налоговики Киевщины.

Об этом Finance.ua сообщили ГУ ГНС в Киевской области.

Так, сотрудники ГУ ГНС в Киевской области выявили и пресекли деятельность схемы с признаками подмены товарной номенклатуры с участием предпринимателей-импортеров.

Субъект хозяйствования, находящийся на учете в ГУ ГНС в Киевской области, сформировал налоговый кредит в системе электронного администрирования НДС за счет регистрации налоговых накладных с номенклатурой товара «бытовая техника и оборудование» на 1 млн. грн НДС от контрагентов-импортеров.

В дальнейшем обществом поданы на регистрацию налоговые накладные с номенклатурой услуги «транспортно-экспедиторские услуги» и номенклатурой товара «щебень». При этом предприятие не имеет открытых счетов в банковских учреждениях, кроме счетов в органах Казначейства (кроме бюджетных учреждений), трудовые ресурсы и основные средства. В связи с этим налоговиками области оперативно принято решение о соответствии указанного плательщика критериям рисковости плательщика НДС согласно Приложению 1 к Порядку остановки, и внесен в перечень рисковых плательщиков.

Таким образом, ГУ ГНС в Киевской области остановлено распространение сомнительного налогового кредита по операциям, которые имеют признаки «безтоварности», для предприятий реального сектора экономики на сумму 1 млн. гривен.

По материалам Finance.UA
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