Налоговики Киевщины предупредили неуплату 1 миллиона гривен в бюджет

Очередную попытку сформировать сомнительный налоговый кредит на сумму в 1 миллион гривен для предприятий реального сектора экономики предупредили налоговики Киевщины.
Об этом Finance.ua сообщили ГУ ГНС в Киевской области.
Так, сотрудники ГУ ГНС в Киевской области выявили и пресекли деятельность схемы с признаками подмены товарной номенклатуры с участием предпринимателей-импортеров.
Субъект хозяйствования, находящийся на учете в ГУ ГНС в Киевской области, сформировал налоговый кредит в системе электронного администрирования НДС за счет регистрации налоговых накладных с номенклатурой товара «бытовая техника и оборудование» на 1 млн. грн НДС от контрагентов-импортеров.
В дальнейшем обществом поданы на регистрацию налоговые накладные с номенклатурой услуги «транспортно-экспедиторские услуги» и номенклатурой товара «щебень». При этом предприятие не имеет открытых счетов в банковских учреждениях, кроме счетов в органах Казначейства (кроме бюджетных учреждений), трудовые ресурсы и основные средства. В связи с этим налоговиками области оперативно принято решение о соответствии указанного плательщика критериям рисковости плательщика НДС согласно Приложению 1 к Порядку остановки, и внесен в перечень рисковых плательщиков.
Таким образом, ГУ ГНС в Киевской области остановлено распространение сомнительного налогового кредита по операциям, которые имеют признаки «безтоварности», для предприятий реального сектора экономики на сумму 1 млн. гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливоВчера, 10:45 - 1382 23
Roshen купила дворец культуры в Киеве, чтобы создать новый концертный залВчера, 09:37 - 944 6
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 2497 5
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 1464 4
Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справокВчера, 12:30 - 714 4
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентовВчера, 11:30 - 2505 3
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 2497 5
Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджетуВчера, 08:03 - 2462
Кабмин расширил возможности е-паспортаВчера, 15:00 - 1501
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 1464 4
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 211 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2470 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 551
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 469
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 606 3